Более тысячи семей на севере Москвы переехали в новые квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2026 года в новые дома по программе реновации на севере Москвы переехали более тысячи семей. Об этом заявил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Первую новостройку в Северном административном округе передали под заселение в 2018 году. Сегодня их количество достигло 63", – отметил вице-мэр.

Наибольшее число жителей, переехавших в современное жилье, приходится на район Коптево – свыше 900 семей. Также в новостройки переезжали жители районов Бескудниковского, Головинского, Дмитровского, Савеловского и Западное Дегунино. Всего на севере Москвы планируется расселить 515 домов, а квартиры получат около 109 тысяч москвичей.

Получить инструкции, уведомления и полезные электронные услуги о переселении можно при помощи суперсервиса "Переезд по программе реновации", доступном на портале mos.ru. Чтобы заказать услугу "Помощь в переезде", нужно подать заявку на портале или обратиться в центры информирования по переселению.

93% всех переехавших жителей севера столицы уже воспользовались этой услугой. Например, все новоселы из Коптева вызывали грузчиков, чтобы перевезти вещи из старого жилья в новостройку.

Ранее сообщалось, что в рамках реновации в столице одновременно проектируют и строят около 11 миллионов квадратных метров жилья. Новое дома появятся более чем на 500 площадках. При этом темпы строительства растут – только в прошлом году в Москве возвели порядка 2,3 миллиона "квадратов" жилья.

