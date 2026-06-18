Дом по программе реновации построят в Басманном районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве согласовали проект многоквартирного дома по программе реновации в Басманном районе. Здание построят по адресу Бакунинская улица, земельный участок № 77/3, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Проект предполагает строительство двухсекционного жилого дома переменной этажности. В новостройке будет 107 квартир общей площадью 7,3 тысячи "квадратов", отметил Щербаков.

На первом этаже дома разместят нежилые помещения. После ввода здания в эксплуатацию предприниматели смогут открыть там магазины, кофейни и другие объекты общественной инфраструктуры.

Вестибюли жилых секций будут расположены на одном уровне с землей, что даст возможность маломобильным жильцам, а также пожилым людям и родителям с детскими колясками беспрепятственно передвигаться. Кроме того, на первом этаже сделают комнаты консьержей и колясочные, а на придомовой территории проведут благоустройство.

Ранее девять новостроек по реновации появились на месте расселенных домов на северо-западе столицы. В частности, три здания возвели в Северном Тушине, по два – в Южном Тушине и Хорошёво-Мнёвниках, по одному – в Щукине и Митине. Всего в городе построили более 110 домов по реновации.