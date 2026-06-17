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17 июня, 10:05

Город

Девять новостроек возвели на месте старых домов в СЗАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девять новостроек в рамках программы реновации появились на месте расселенных домов в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что участники программы переселяются поэтапно. На месте старых домов строят новые, куда переезжают жильцы пятиэтажек. Демонтируют последние с помощью метода "умный снос", благодаря чему строительного мусора становится меньше, а также уменьшается воздействие на экологию.

По словам Ефимова, всего в Москве возвели свыше 110 домов по реновации. Они соответствуют всем стандартам.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, три дома построили в Северном Тушине, по два – в Южном Тушине и Хорошёво-Мнёвниках, по одному – в районах Щукино и Митино.

Во всех новостройках есть лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения вещей. Создана безбарьерная среда для удобства родителей с колясками и маломобильных жильцов. На первых этажах зданий расположены помещения, в которых впоследствии откроются магазины и разные предприятия.

За качеством домов следят сотрудники "Контроля Москвы", рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Они совершили свыше 60 выездных проверок, в ходе которых смотрели на материалы и выполненные работы.

Ранее жилой дом по программе реновации появился на Судостроительной улице на юге Москвы. Здание общей площадью около 25 тысяч квадратных метров расположено по адресу Судостроительная улица, дом 5. Новостройка включает в себя два корпуса, в которых находится 240 квартир.

Собянин рассказал, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды

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