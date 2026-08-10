В Смоленске осудили девушку, которая прикурила от Вечного огня

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Суд в Смоленске оштрафовал на 30 тысяч рублей 16-летнюю девушку, которая прикурила сигарету от Вечного огня. Ее признали виновной в реабилитации нацизма, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел 23 марта. Как указало следствие, подросток, находясь на территории Сквера Памяти Героев, из хулиганских побуждений забралась на постамент Вечного огня и подожгла от него сигарету. Позднее она разместила в соцсети видеозапись своих действий.

Суд квалифицировал действия девушки по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Помимо штрафа, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов на один год.

Ранее похожая ситуация произошла в подмосковном Реутове. Молодые люди прикурили сигареты от Вечного огня мемориального комплекса "Реутовцам, погибшим за Отечество". Возбуждено уголовное дело. По данным СК, фигуранты были в состоянии алкогольного опьянения.