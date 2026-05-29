Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 13:21

Происшествия

В Реутове возбудили дело об осквернении Вечного огня прикуриванием сигарет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Следственный комитет возбудил уголовное дело против молодых людей, прикуривших сигареты от Вечного огня в Реутове. Их действия квалифицировали как осквернение памятника, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Инцидент произошел ночью 28 мая возле Вечного огня мемориального комплекса "Реутовцам, погибшим за Отечество". По данным следствия, фигуранты, точное количество которых не называется, были в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что сейчас оперативники ведут работу по их поиску и задержанию.

Ранее суд в Саратовской области приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима за осквернение воинского захоронения. Согласно материалам дела, 29 сентября 2025 года 20-летний житель хутора Круглый проехал на машине по мемориалу в честь красноармейцев, погибших в Гражданскую войну 1917–1922 годов и ВОВ.

Полиция нашла мальчика, залившего водой Вечный огонь в поселке Ярославской области

Читайте также


происшествия

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика