В Реутове возбудили дело об осквернении Вечного огня прикуриванием сигарет

Следственный комитет возбудил уголовное дело против молодых людей, прикуривших сигареты от Вечного огня в Реутове. Их действия квалифицировали как осквернение памятника, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Инцидент произошел ночью 28 мая возле Вечного огня мемориального комплекса "Реутовцам, погибшим за Отечество". По данным следствия, фигуранты, точное количество которых не называется, были в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что сейчас оперативники ведут работу по их поиску и задержанию.

Ранее суд в Саратовской области приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима за осквернение воинского захоронения. Согласно материалам дела, 29 сентября 2025 года 20-летний житель хутора Круглый проехал на машине по мемориалу в честь красноармейцев, погибших в Гражданскую войну 1917–1922 годов и ВОВ.