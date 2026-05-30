30 мая, 07:43

В Госдуме разъяснили критерии для получения новой семейной выплаты

С 1 июня 2026 года Социальный фонд РФ начнет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей. О деталях меры поддержки РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.

По ее словам, претендовать на выплату смогут семьи с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. При этом дети должны быть младше 18 лет либо до 23 лет при очном обучении в колледже или вузе.

Право на выплату также получат усыновители, опекуны и попечители – граждане РФ, постоянно проживающие в стране и не имеющие долгов по алиментам.

Размер суммы привязан к уплаченному за прошлый год НДФЛ: фактически выплата позволит снизить ставку подоходного налога с 13% до 6%, пересчитав уже уплаченную сумму.

Депутат отметила, что заявление за 2025 год необходимо подать с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал "Госуслуги", МФЦ или отделение Соцфонда. Большую часть документов ведомство запросит самостоятельно.

Родителям потребуется лично принести лишь некоторые справки, например из вуза на совершеннолетнего студента. Депутат подчеркнула, что право на выплату нужно будет подтверждать ежегодно.

Ранее Социальный фонд начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. В ведомстве отметили, что с 22 мая вступили в силу новые правила по оформлению выплат, что позволяет многодетным сохранять поддержку от государства, если при продлении выплат их доходы оказались выше предела не более чем на 10%.

