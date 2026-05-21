21 мая, 04:41

Депутат Панеш предложил ввести в РФ выплату к юбилеям брака

В России предложили ввести ежегодную выплату за долгий брак

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России необходимо установить ежегодную федеральную выплату к юбилеям брака. С таким предложением выступил депутат Госдумы Каплан Панеш.

По его словам, долгий брак является примером для молодежи, и государство должно поощрять такие семьи. Депутат отметил, что уровень разводов в стране остается высоким. На фоне этого семьи, проходящие через десятилетия вместе, являются настоящей опорой для общества.

"Государственная поддержка таких семей – это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас", – цитирует Панеша РИА Новости.

По задумке депутата, сумма выплаты в юбилейные годы будет равняться количеству прожитых в браке лет вплоть до 20 лет совместной жизни, то есть за 5 лет брака будут выплачиваться 5 тысяч рублей, за 15 лет – 15 тысяч и так далее.

От 25 лет совместной жизни сумма будет увеличиваться: 30 тысяч рублей за 25 лет брака, 40 тысяч – за 30 лет, 50 тысяч – за 35 лет, 60 тысяч – за 40 лет, 100 тысяч – за 50 лет, 150 тысяч – за 60 лет, 250 тысяч рублей – за 70 лет в браке.

Выплата будет предоставляться одному из супругов в год юбилея после подачи заявления в органы соцзащиты или через портал "Госуслуги". Для пар, которые прожили вместе 50 и более лет, выплата будет назначаться в беззаявительном порядке, на основании данных ЗАГС.

Панеш назвал поощрение долгих браков инвестицией в демографию. У молодых граждан будет формироваться более позитивный образ семьи, когда они увидят, что государство уважает и поддерживает пары, прошедшие через десятилетия вместе.

Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал постепенное снижение возраста вступления в брак государственной и общенациональной задачей.

Он добавил, что постоянное расширение возраста молодежи может привести к тому, что россияне не будут спешить заводить семью. Это, в свою очередь, плохо повлияет на демографическую ситуацию.

В ответ на это в Госдуме заявили, что снижение возраста вступления в брак может лишить россиян детства и возможности быть образованными. При этом необразованные родители воспитывают таких же необразованных дочерей и сыновей, как и они, отметили депутаты.

