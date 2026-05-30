30 мая, 13:00

Культура

Владимир Путин поздравил с 80-летием певицу и актрису Роксану Бабаян

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Владимир Путин поздравил с днем рождения эстрадную певицу, актрису, народную артистку России Роксану Бабаян. Поздравительное послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В обращении российский лидер отметил, что поклонники отечественной эстрады любят и ценят артистку за талант и яркое, многогранное творчество, преданность искусству и своему призванию.

Путин отдельно выделил активную гражданскую позицию Бабаян, а также ее вклад в общественную и благотворительную деятельность. Президент пожелал артистке здоровья и бодрости духа.

Бабаян родилась 30 мая 1946 года. В этом году ей исполнилось 80 лет.

Ранее Путин поздравил народного артиста России Александра Зацепина со 100-летием. Он подчеркнул, что артист продолжает щедро делиться своим талантом и радовать любителей музыки новыми произведениями. Глава государства пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.

