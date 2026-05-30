ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам, используемым ВСУ

Фото: mil.ru

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам, а также объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием и ударными БПЛА в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее операторы дронов подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку массированного применения беспилотной авиации противника на Запорожском направлении. Им удалось уничтожить разведывательные дроны самолетного типа Fly Eye, "Лелека" и "Домаха".