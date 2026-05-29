Российская армия освободила два населенных пункта в Днепропетровской области – Новоподгородное и Лесное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Первое село удалось отбить в результате решительных действий бойцов, служащих в подразделениях группировки войск "Центр". Контроль над вторым, в свою очередь, установили военные "Востока".

Всего же за минувшую неделю солдаты ВС РФ заняли 10 населенных пунктов в зоне СВО, уточнили в оборонном ведомстве. Причем операции в 4 из них прошли за последние сутки. Речь идет о селах Караичном и Бударки в Харьковской области, а также двух вышеперечисленных.

В частности, с 23 по 29 мая подразделения группировки войск "Север" установили контроль над Грановом, Нововасилевкой в Харьковской области, Запсельем и Рясным в Сумской области. Они же освободили Бударки и Караичное.

В то же время активные наступательные действия солдат "Востока" привели к освобождению Воздвижевки в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области.

Параллельно с этим российская армия продолжает уничтожать места сборки БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Удары обычно наносятся оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

В ходе одной из недавних операций были ликвидированы 1 054 беспилотника, управляемая ракета "Нептун-М" и крылатая ракета "Фламинго", 8 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.