Российская армия нанесла ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины

В ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на регионы РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что были атакованы предприятия украинского военно-промышленного комплекса, аэродромы, а также объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины.

Отмечается, что российские военные применили высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные дроны.

"Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Накануне, 17 мая, ВС РФ поразили места сборки БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 164 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

В результате удалось уничтожить 1 054 беспилотника, управляемую ракету "Нептун-М" и крылатую ракету "Фламинго". Также были нейтрализованы 8 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.