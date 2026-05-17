ВС РФ нанесли удары по местам сборки БПЛА и дислокации ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила места сборки БПЛА, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 164 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

За сутки средства ПВО ликвидировали 1 054 беспилотников, управляемую ракету "Нептун-МД" и крылатую ракету "Фламинго", 8 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В свою очередь, силы Черноморского флота нейтрализовали 6 украинских безэкипажных катеров.

Ранее ВС РФ в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам нанесли 1 массированный и 2 ракетных удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Для этого применялось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные БПЛА.