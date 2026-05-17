Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 10:53

Транспорт

Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Минувшей ночью и утром 51 самолет ушел на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах Московского авиаузла. При этом 32 рейса задерживаются на вылет на более чем 2 часа, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

В связи с ситуацией гавани и авиакомпании задействуют дополнительный персонал для поддержки пассажиров. Все службы работают в усиленном режиме. При задержке рейсов авиакомпании должны оказывать услуги в рамках федеральных авиационных правил, включая предоставление питания и напитков, а также размещение в гостинице, указало ведомство.

"Обстановка в терминалах спокойная. На месте работают инспекторы Ространснадзора", – говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорты принимают и отправляют рейсы.

Ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на столицу. По словам Сергея Собянина, уничтожены более 120 дронов, которые направлялись в сторону города.

Из-за мер 19 следовавших во Внуково воздушных судов не смогли сесть в аэропорту. Самолеты были отправлены на посадку в другие аэропорты.

Транспортная прокуратура организовала проверку после ограничений в работе аэропортов. В частности, ведомству поручено проводить мониторинг ситуации в целях обеспечения прав пассажиров авиатранспорта и оказании им соответствующих услуг.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика