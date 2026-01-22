Форма поиска по сайту

22 января, 09:42

Транспорт

Самолет рейсом Магадан – Москва выкатился за пределы ВПП из-за технеисправности

Фото: телеграм-канал "ВЕСТИ Магадан"

Самолет рейсом Магадан – Москва с 335 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при попытке взлета из-за технеисправности. В результате обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как уточнило ведомство, из-за инцидента аэропорт временно закрыли. Воздушное судно, которое следовало из Хабаровска, ушло на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

После произошедшего прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ожидается, что авиасудно вылетит в Москву 23 января.

Ранее самолет рейсом Минеральные Воды – Махачкала выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Махачкалы. Инцидент произошел с пассажирским бортом авиакомпании "Азимут". В результате никто не пострадал.

Также сообщалось, что самолет незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска. ЧП случилось после посадки борта из Санкт-Петербурга. Предварительно, он пересек пределы ВПП передней стойкой шасси.

Самолет выкатился за пределы ВПП под Иркутском

транспортпроисшествиярегионы

