09 января, 14:41

Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска

Фото: телеграм-канал "Регион 29"

Самолет незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Архангельска. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Россия".

Инцидент произошел 9 января после посадки самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Архангельск. Предварительно, борт пересек пределы ВПП передней стойкой шасси.

В результате пассажиров высадили из самолета через заднюю дверь.

"Угрозы безопасности не было", – сказано в сообщении.

Перевозчик запросил коэффициент сцепления на ВПП, чтобы сверить сведения с теми данными, что были переданы экипажу. Причины ЧП выявит сформированная комиссия, подытожили представители "России".

Ранее самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Воздушное судно, на борту которого находились семь человек, летело по маршруту аэропорт Мильково – посадочная площадка Озерновское.

Инцидент произошел во время посадки. В результате ЧП никто не пострадал, однако сам самолет получил повреждения.

Самолет выкатился за пределы ВПП под Иркутском

