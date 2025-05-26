Самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП в иркутском Киренске

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту иркутского Киренска. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 мая в 14:33 по местному времени (09:33 по московскому). Самолет авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту Иркутск – Киренск. После посадки у борта сложилась передняя стойка шасси, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы ВПП.

Жертв и пострадавших нет, все пассажиры эвакуированы. Причины случившегося выясняются, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее следовавший из Сабетты в Новый Уренгой Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку. На борту самолета в тот момент находились восемь членов экипажа. Одного человека госпитализировали, погибших в результате ЧП не было. В связи с произошедшим аэропорт Нового Уренгоя временно не принимал и не отправлял рейсы.