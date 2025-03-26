Один человек госпитализирован после выката Ан-12 за пределы ВПП в Новом Уренгое

Фото: РИА Новости/Уральская транспортная прокуратура

Один человек госпитализирован после выката Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жизни госпитализированного ничего не угрожает, уточнили в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой помощи. Врачи осмотрели всех находившихся на борту.

Инцидент произошел 26 марта около 11:14 по московскому времени. По предварительным данным, следовавший из Сабетты в Новый Уренгой Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку. На борту самолета в этот момент находились 8 членов экипажа. Погибших в результате ЧП нет.

В связи с произошедшим аэропорт Нового Уренгоя временно прекратил прием и отправку воздушных судов. Службы аэропорта ведут работы по эвакуации воздушного судна.