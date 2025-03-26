Аэропорт Нового Уренгоя временно прекратил работу после выката Ан-12 за пределы ВПП

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Аэропорт Нового Уренгоя временно прекратил прием и отправку воздушных судов после выката грузового Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"В настоящее время службы аэропорта ведут работы по эвакуации воздушного судна. На это потребуется несколько часов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рекомендовали пассажирам следить за актуальной информацией о времени прибытия и вылета рейсов по онлайн-табло.

Инцидент произошел 26 марта около 11:14 по московскому времени. По предварительным данным, следовавший из Сабетты в Новый Уренгой Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку. На борту самолета в этот момент находились 8 членов экипажа. Погибших и травмированных нет, розлива топлива также удалось избежать.

Ранее в Приморье произошла авария с участием самолета Су-25, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Пилот катапультировался, его эвакуировали с места приземления. Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность.