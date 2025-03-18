Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Югре

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку около аэропорта в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент с бортом, принадлежащим ООО "Газпромавиа", произошел утром 18 марта при выполнении контрольного полета на территории аэродрома.

"На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал. По данному факту Уральской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", – говорится в публикации.

Ранее вертолет санавиации "Ансат" совершил жесткую посадку в аэропорту Ставрополя. На борту находились два члена экипажа и два врача. Как рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, они живы и не получили видимых повреждений. Он также пообещал установить причины и обстоятельства случившегося.