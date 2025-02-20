Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Ставрополе

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Вертолет санавиации "Ансат" совершил жесткую посадку без последствий в аэропорту Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, передает ТАСС.

На данный момент ведомство уточняет дополнительную информацию, но в региональном МЧС подтвердили информацию, что на борту находились два члена экипажа и два врача.

В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в своем телеграм-канале, что все те, кто находился на борту вертолета, живы и не получили видимых повреждений. Однако при необходимости им будет оказана медпомощь.

"К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. Они немедленно начали работать с находившимися в вертолете", – отметил Владимиров.

По его словам, экипаж был вынужден прервать рабочий полет, чтобы совершить аварийную посадку в Ставрополе. Глава региона пообещал установить причины и обстоятельства данного инцидента. К ликвидации последствий ЧП привлечены 38 человек и 15 единиц техники. Кроме того, на месте задействованы экстренные службы.

Между тем "Ростех" в беседе с ТАСС отметил мужество и профессионализм летчиков Национальной службы санитарной авиации (НССА), которые предотвратили крушение судна и приземлились в Ставропольском крае.

"В ходе полета они столкнулись с технической проблемой, сделавший машину практически неуправляемой. Вертолет получил повреждения, однако тяжелых последствий удалось избежать", – сказано в заявлении корпорации.

О готовящейся аварийной посадке вертолета санавиации в аэропорту Ставрополя стало известно 20 февраля. При этом в авиационных службах отмечали, что борт частично потерял управляемость в воздухе.

