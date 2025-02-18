СК проверит инцидент с совершившим аварийную посадку в Якутске самолетом

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Следователи организовали доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-24 в Якутске, который совершил аварийную посадку после поломки шасси, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Поводом для начала проверки стало наличие признаков преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". В настоящий период следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

При этом, по данным Якутской транспортной прокуратуры, при посадке судно повредило фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Олекминска.

Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. В момент вынужденной посадки на борту самолета находились 34 пассажира и 5 человек экипажа. По графику самолет "Полярных авиалиний" должен был совершить посадку в 13:15 (07:15 по московскому времени. – Прим. ред.).