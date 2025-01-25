Самолет выкатился за пределы полосы в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Хабарай"

Пассажирский самолет Ан-24, который должен был взлетать, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Вылет был запланирован из населенного пункта Нелькан. Борту не удалось оторваться от взлетной полосы при разгоне, из-за чего пилоты начали резко тормозить. В результате самолет выехал на 30 метров за пределы полосы, указали собеседники агентства.

В тот момент на борту находились 23 человека, трое из которых были членами экипажа, а остальные – пассажирами. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее самолет, который летел в Ереван, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По предварительным данным, к этому привела неисправность системы кондиционирования. На борту находились 86 пассажиров и четыре члена экипажа.