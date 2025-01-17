Летевший в Ереван самолет совершил аварийную посадку в Минводах

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Самолет, который летел в Ереван, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, передает РИА Новости.

По предварительным данным, борт, который принадлежит авиакомпании Red Wings, совершил аварийную посадку в Минводах из-за неисправности системы кондиционирования.

На борту находится 86 пассажиров и четыре члена экипажа. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал и не погиб в результате произошедшего.

Ранее экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха совершил самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Борт направлялся в Екатеринбург, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности в двигателе.

