Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Москве

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Самолет Boeing 737 рейсом из Санкт-Петербурга в Самарканд выполнил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании UTair.

"С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса уже готовится резервный борт", – сообщили там.

По данным РИА Новости, на борту находятся 173 пассажира. Причиной внештатной ситуации, по предварительным данным, стала сработавшая индикация стабилизатора.

Ранее экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха совершил самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Борт направлялся в Екатеринбург, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности в двигателе.

