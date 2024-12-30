Yonhap: еще один самолет Jeju Air совершил аварийную посадку из-за неисправности шасси

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Через день после авиакатастрофы в Южной Корее лайнеру авиакомпании Jeju Air пришлось совершить аварийную посадку из-за неисправности шасси. Об этом пишет агентство Yonhap.

"Через день после катастрофы самолета Jeju Air, произошедшей в международном аэропорту Муан в Чолланамдо, та же модель Jeju Air (Boeing 737. – прим. ред.) не смогла нормально работать из-за того же дефекта", – указано в сообщении.

Представители авиакомпании сообщили, что у рейса 7C101 авиакомпании Jeju Air, который вылетел из аэропорта Кимпхо в Чеджу сразу после вылета была обнаружена неисправность шасси. Самолет изменил рейс и приземлился в аэропорту вылета.

"Возвращение было необходимой мерой для безопасной эксплуатации. Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные пассажирам", – прокомментировал представитель Jeju Air.

Ранее власти Южной Кореи объявили недельный национальный траур с 29 декабря по 4 января в связи с крушением гражданского самолета в Муане. В рамках семидневного траура планируется организовать совместные траурные залы в аэропорту Муана, провинции Чолла-Намдо, Кванджу, Сеуле и еще 17 регионах для выражения соболезнований.

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

В результате авиакатастрофы погибли 179 человек. Спасти удалось только двоих.