Yonhap: самолет при посадке в Южной Корее пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение

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Самолет потерпел катастрофу в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Южнокорейский пассажирский самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту города Муан на юго-западе страны", – указано в сообщении.

На борту самолета, который прилетел из Бангкока, находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Власти сообщают как минимум о 23 пострадавших.

Для определения точной причины крушения будет проведено расследование.

Ранее сообщалось, что самолет ЯК-40 без пассажиров выкатился при посадке за пределы ВВП в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадавших не было.