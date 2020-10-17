СК начал проверку после столкновения по касательной самолета с машиной в Шереметьево

13:53
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Москве в связи со столкновением по касательной пассажирского самолета и служебного автомобиля следователи начали проверку. Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.
"Следователи продолжают работу в аэропорту: с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего", – приводит ТАСС слова Марковской.
Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Так, инцидент произошел в субботу утром. Самолет, прибывший из Новосибирска, при заруливании для высадки пассажиров столкнулся со служебной машиной, которая перевозила продовольствие. Воздушное судно коснулось автомобиля крылом.
Отмечается, что в результате происшествия никто из пассажиров, которых на борту было 112 человек, не пострадал.
Ранее в Шереметьево воздушное судно Boeing-737 задело самоходный пассажирский трап по пути на стоянку. В результате инцидента никто не пострадал.
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