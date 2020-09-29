Самолет столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в Нижневартовске

29 сентября, 11:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения самолета "Аэрофлота" Нижневартовск – Москва со стаей птиц, сообщает пресс-служба ведомства.
Вылет рейса № 1647 был запланирован на 29 сентября в 05:25, однако был отложен на сутки. Причиной задержки рейса – столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска.
Авиакомпания предоставит другой борт. На рейс зарегистрированы 62 пассажира, из них 43 пассажира вылетели авиакомпанией S7 в Домодедово. Остальных пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием.
Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Самарой. Инцидент произошел в районе села Семеновка.
Лайнер упал при попытке взлета. На борту самолета в момент происшествия находился один человек. Мужчину госпитализировали в Кинель-Черкасскую ЦРБ.
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