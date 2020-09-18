Пилот погиб в результате жесткой посадки самолета в Ульяновской области

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, говорится на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково. Полет осуществлялся на воздушном судне ЕЭВС "Синтал". В результате происшествия погиб пилот.

"Установлено, что полет с органами ОРВД не согласовывался. Пилот судна погиб. Владельцем судна, по предварительным данным, является индивидуальный предприниматель", – говорится в сообщении.

К месту ЧП отправились транспортный прокурор, следственно-оперативная группа, МЧС и территориальные органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в городском округе Щелково совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Для поисково-спасательных работ были привлечены 36 человек и 11 единиц техники. На месте работали Государственная инспекция по маломерным судам, водолазный отряд.

В результате происшествия погибли пилот и пассажир. По предварительной информации, разрешение на полет в этом районе не выдавалось.

