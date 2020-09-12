СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при крушении самолета в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возбуждено уголовное дело после гибели пилота и пассажира при крушении легкомоторного самолета в городском округе Щелково Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", – говорится в сообщении.

Установлено, что за управлением самолета SportStar был его собственник 1969 года рождения. Вместе с пассажиром он вылетел в вечернее время с аэродрома городского округа Черноголовка и потерпел крушение в городском округе Щелково Московской области. Находившиеся на борту погибли от полученных телесных повреждений.

"Следователи продолжают осмотр места происшествия с применением криминалистической техники. Также продолжаются допросы очевидцев, проводятся экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городском округе Щелково совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Для поисково-спасательных работ были привлечены 36 человек и 11 единиц техники. На место направилась Государственная инспекция по маломерным судам, водолазный отряд. По предварительной информации, разрешение на полет в этом районе не выдавалось.