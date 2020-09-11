Легкомоторный самолет разбился в Тамбовской области

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Тамбовской области, погиб один человек. В связи с происшествием Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала расследование, приводит РИА Новости заявление ведомства.

"Сегодня в Тамбовской области произошло крушение легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб", – сообщили представители прокуратуры.

Как уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, информация о падении лайнера поступила спасателям в 19:28. Расследованием происшествия сейчас занимается Мичуринская транспортная прокуратура.

В дальнейшем следователи могут рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Ранее два человека пострадали при падении аэроплана в ТиНАО. Детали случившегося выясняют специалисты.