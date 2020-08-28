При крушении вертолета в нигерийском Лагосе погибли два человека

16:08
Фото: twitter.com/followlasema
В результате крушения вертолета в мегаполисе Лагос на юго-западе Нигерии погибли два человека и один пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата Лагос.
"Крушение произошло в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Одного спасенного мужчину доставили в больницу, еще двое погибли", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. Уточняется, что разбившийся вертолет марки Bell относится к нигерийской авиакомпании Quorum Aviation.
На фотографиях, которые разместило управление, видно, что развалившийся на части вертолет повредил несколько стен домов и машину.
По данным газеты Nation, вертолет врезался в церковь Армии Спасения, задев три здания.
Ранее частный легкомоторный самолет упал под Калининградом. Инцидент произошел в районе поселка Стрельцово, в самолете "Сессна" находились три человека – двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть борт, в настоящее время находятся в больнице.
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