Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Инцидент произошел во время выполнения учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин. В результате происшествия экипаж вертолета из трех человек погиб.

К месту ЧП вылетела комиссия Главного Командования ВКС. Известно, что полет выполнялся без боекомплекта. Причиной жесткой посадки вертолета могла стать техническая неисправность.

На месте крушения поисковая группа обнаружила два черных ящика, они в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки военного вертолета в Крыму пострадали три человека. Инцидент произошел во время плановых полетов на территории аэродрома вертолетного полка.

