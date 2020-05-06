Самолет с медиками разбился в Аргентине

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Самолет разбился в Аргентине при посадке в международном аэропорту Антонио Пароди, передают "Дни.ру".

Инцидент произошел неподалеку от города Эскель. На борту находились два медицинских работника, которые транспортировали трехлетнего ребенка с заболеванием сердца.

По предварительным данным, два человека погибли в результате катастрофы. На месте происшествия работают спасатели. Причины инцидента устанавливаются, в настоящий момент выдвинута версия, согласно которой самолет разбился вследствие плохой видимости в зоне посадки.

Ранее в Ионическом море произошло крушение вертолета Sikorsky CH-124 Sea King, принадлежащего войскам НАТО.