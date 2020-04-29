Вертолет НАТО разбился в Ионическом море – СМИ

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Вертолет НАТО разбился в Ионическом море. В результате происшествия погиб один человек, судьба еще пятерых находившихся на борту пока неизвестна. Об этом пишет греческое издание militaire.gr.

Уточняется, что речь идет о канадском вертолете Sikorsky CH-124 Sea King. По данным издания, воздушное судно пропало с радаров в 52 морских милях западнее острова Кефалония в итальянском воздушном пространстве.

Обломки вертолета вечером были найдены канадским фрегатом HMCS Fredericton (FFH 337), который принимает участие в учениях сил НАТО. Тогда же подтверждена информация об одном погибшем из шести находившихся на борту.

Греческие власти на данном этапе не привлекаются к поисково-спасательной операции, но находятся в готовности, пишет СМИ.

Ранее вертолет Bell 206В-III потерпел крушение в Ненецком автономном округе. Командир воздушного судна погиб, еще один пассажир получил тяжелые травмы.