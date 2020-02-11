15 человек погибли при крушении судна у берегов Бангладеш

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По меньшей мере 15 человек погибли в результате крушения судна у берегов Бангладеш. Всего на борту находилось более 100 беженцев-рохинджа, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Судно следовало по пути в Малайзию и потерпело крушение у берегов острова Святого Мартина в Бенгальском заливе.

Из воды удалось вытащить 65 человек, 50 человек считаются пропавшими без вести. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и водолазы.

С 2012 года почти 18,5 тысячи мусульман рохинджа, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в Бангладеш в результате религиозно-этнических столкновений с араканцами – коренными жителями штата.

Накануне у берегов Пхукета столкнулись два скоростных катера. В результате аварии скончались два ребенка. Еще 22 человека получили ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.