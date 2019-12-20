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Москва 24

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В мире

20 декабря, 21:09

Россиянка получила серьезные травмы при инциденте с яхтой в Таиланде

происшествия за рубежом

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

При столкновении яхты и катера в Таиланде серьезно пострадала 67-летняя российская туристка. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на посольство России в стране.

Отмечается, что пострадавшей была оказана помощь в Таиланде. Сегодня ее уже доставили на родину. Других подробностей не приводится.

Вечером 19 декабря на юге Таиланда катер с российскими туристами на борту врезался в яхту. Погиб капитан катера, другой член экипажа пропал без вести, 12 человек получили травмы.

Всего на борту катера находились 49 человек, из них 45 – туристы. Отмечалось, что среди пострадавших есть граждане России, Пакистана, Эстонии, Ирана, Великобритании и Египта. Их госпитализировали в госпиталь на Пхукете.

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