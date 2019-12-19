Катер с российскими туристами столкнулся с яхтой в Таиланде

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На юге Таиланда катер с российскими туристами на борту врезался в яхту. Погиб капитан катера, другой член экипажа пропал без вести, 12 человек получили травмы, сообщает Bangkok Post.

Всего на борту катера находились 49 человек, из них 45 – туристы. По данным издания, яхтой Stella командовал также россиянин.

Отмечается, что среди пострадавших есть граждане России, Пакистана, Эстонии, Ирана, Великобритании и Египта. Их госпитализировали в госпиталь на Пхукете.

По предварительным данным, капитаном катера был гражданин Таиланда.

Посольство РФ в Таиланде выясняет информацию о пострадавших гражданах России.

"Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших", – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее шесть пассажиров сняли с рейса Сургут – Паттайя из-за матерщины на трапе самолета. Командир воздушного судна не разрешил им пройти на борт после конфликта с бортпроводниками.