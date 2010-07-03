Шесть человек сняли с рейса Сургут – Паттайя из-за мата

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Шестеро пассажиров сняли с рейса Сургут – Паттайя из-за матерщины на трапе самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по УФО.

Инцидент произошел во вторник в аэропорту Сургута. Перед вылетом в Таиланд командир воздушного судна не разрешил пройти на борт четырем мужчинам и двум женщинам, у которых возник конфликт с бортпроводниками.

Пассажиров, которые оказались жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставили в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута, где на них составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее пассажира рейса Владикавказ – Москва привлекли к административной ответственности за распитие спиртных напитков на борту самолета. Мужчину задержали "из-за неадекватного поведения" по прилету в аэропорт Внуково.