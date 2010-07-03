Дебошира рейса Владикавказ – Москва оштрафовали

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пассажир рейса Владикавказ – Москва привлечен к административной ответственности за распитие спиртных напитков на борту самолета.

Как сообщили Агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральном округу, мужчину задержали "из-за неадекватного поведения" по прилету в аэропорт Внуково.

Установлено, что на борту пассажир 1982 года рождения вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводницы. В результате задержанный был оштрафован.

Ранее российская актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту самолета, который должен был вылететь в Тель-Авив из московского аэропорта Шереметьево.