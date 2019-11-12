Штрафы за хулиганство могут увеличить в пять раз

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Правительство подготовило вариант нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила газета "Ведомости".

По сведениям издания, новая версия КоАП предполагает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей. Сейчас это 500 рублей и 1 тысяча. Также в Кодексе допускается назначение обязательных работ сроком до 40 часов.

К мелкому хулиганству в случае утверждения изменений могут отнести, например, выгул собак опасных пород в общественном месте без намордника, дебош в местах скопления людей и другие действия, "выражающие явное неуважение к личности и обществу".

В новой версии КоАП также вдвое вырастет количество глав. Их будет не 16, как сейчас, а 35.

В конце сентября актера Максима Аверина задержали после приземления самолета в аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол и предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. Полиция подчеркнула, что артист, предположительно, был в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.

