Авиадебош Вележевой: как предлагают наказывать звездных нарушителей спокойствия

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил наказывать публичных людей за хулиганство на транспорте запретом на выступления. Поводом для этого стало поведение актрисы Лидии Вележевой, которую сняли с рейса Москва – Тель-Авив. Разбираемся, нужно ли вводить дополнительные меры для звездных авиадебоширов.

"Я актриса, а вы плебеи"

Фото: соцсети

30 октября свидетелями "моноспектакля" в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации Лидии Вележевой стали пассажиры самолета "Аэрофлот", который должен был вылететь из Москвы в Тель-Авив из аэропорта Шереметьево. Актриса вместе с коллегами направлялась в израильский город Нетания, чтобы сыграть в спектакле "Территория страсти".

53-летняя советская и российская актриса сыграла в сериалах "Воровка", "Идиот", "Убойная сила-6" и других.



На видео, которые появились в Сети, запечатлено, как экипаж пытается успокоить разбушевавшуюся артистку, а затем правоохранители под руки выводят ее из самолета. При этом актриса взывает к ним с просьбой: "Подождите, да подождите!" Позднее в экстренных службах рассказали, что пассажирку сняли с рейса, поскольку она выражалась и отказалась пристегнуться.





источник в экстренных службах Суть конфликта в том, что пассажирка не выполняла требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение. После этого начала их оскорблять. Теперь сотрудники транспортной полиции разбираются в ситуации. Пассажирку сняли с рейса, доставляют в дежурную часть.

В СМИ также появилось сообщение, что артистка оскорбляла не только бортпроводников, но и других пассажиров.

"Я актриса, а вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили, а у меня за 204 тысячи наличными", – якобы заявила она.



Видео: телеграм-канал Mash



Лидия Вележева актриса Я просто задала вопрос: "Почему мы опаздываем в Израиль?" Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии.

При этом у самой актрисы своя версия случившегося. По словам Вележевой, ее рейс задержали. Кроме того, еще 25 минут ей якобы пришлось провести без верхней одежды в автобусе, который доставлял к борту пассажиров.

Вележева также добавила, что не употребляла алкоголь, а известных актеров якобы "ловят" только ради информационного шума: "Они просто делают пиар. Я человек непьющий". При этом, по данным журналистов, в крови актрисы в ходе медосвидетельствования все-таки обнаружили 0,43 промилле алкоголя.

Теперь артистка намерена обратиться с письмом лично к президенту России с просьбой разобраться в ситуации. Также она заявила, что больше никогда не вступит в конфликт с бортпроводниками и будет выполнять их требования. При этом Вележева добавила, что в суд на авиакомпанию подавать не планирует.

Не алкоголь, а снотворное?

Ситуацию прокомментировал и супруг Вележевой актер Алексей Гуськов. Он заявил, что причиной неадекватного поведения его жены стал вовсе не алкоголь, а действие снотворного.





Алексей Гуськов актер Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, ее и стали снимать с рейса.

В театре имени Вахтангова, где работает Лидия Вележева, сообщению о дебоше также удивились, поскольку знают актрису как "культурного и воспитанного человека".

А вот пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни твердят, что обвинения голословные и не стоило снимать актрису с рейса, другие, наоборот, придумывают ей суровые наказания.

Что же касается реакции на случившееся "Аэрофлота", то, по данным источника, в компании намерены добиться "максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда авиакомпании".





источник в авиакомпании Дебоширка будет включена в черный список в случае привлечения ее к административной ответственности по соответствующей статье, предусмотренной ВК РФ.

А самолет по маршруту Москва – Тель-Авив все-таки вылетел, но только после снятия пассажирки с рейса и дозаправки.

"Запрет на профессию"?

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Москве 24 заявил, что для публичных людей нужно ввести особые меры наказания за дебош на транспорте.

"Если они такого рода вещи допускают, то для них наступает какой-то запрет на выступления, на профессию. Устроил дебош, то, соответственно, в течение года тебя нельзя показывать: ни клипы, ни фильмы, ни в спектаклях участвовать", – сказал парламентарий.





Виталий Милонов депутат Госудумы То есть если человек "питается" и зарабатывает своей публичностью, то, соответственно, своей публичностью и должен нести ответственность.

Милонов уверен, что подобные решения должны быть приняты на уровне актерской или продюсерской "корпораций".

"Нужно, чтобы это было не просто пожелание, а это было на уровне некоторого саморегулирования. Сейчас внутреннего саморегулирования нет, запрета нет. Чтобы было у людей понимание, если они будут так себя вести, то ничего хорошего у них не получится", – заявил депутат.

Иначе считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. В разговоре с Москвой 24 он заявил, что против таких "репрессивных мер" в отношении людей культуры, искусства и других публичных и общественных деятелей.

"Они могут подвергаться общественной оценке в том числе за свое поведение, проступки, но наказания, выходящего за конституционные права человека, быть не должно", – сказал Морозов.





Игорь Морозов зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Не нужно разделять общество на публичных и непубличных людей. Все равны. Все живут в одном российском обществе, все равны перед законом. Нарушил закон – отвечай. Совершил административный проступок – несешь административное наказание.

Парламентарий полагает, что люди, которые стали свидетелями подобных ситуаций, сами в состоянии дать публичную оценку человеку.

"Общество может наказать человека через СМИ. Я думаю, что обсуждения в СМИ и на других публичных площадках более чем достаточно", – заключил Морозов.



Соболева Илона