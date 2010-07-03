Актриса Вележева прокомментировала инцидент на борту самолета

30 октября, 22:24
Фото: телеграм канал Mash
Актриса Лидия Вележева, снятая с рейса Москва – Тель-Авив из-за агрессивного поведения, прокомментировала инцидент на борту самолета, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам женщины, сняли ее "ни за что". "Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: "Почему мы опаздываем в Израиль?", – рассказала Вележева.
Актриса отметила, что сейчас просит, чтобы полиция ей посодействовала с вылетом, "потому что люди, которые сегодня придут на спектакль, не виноваты". Она посетовала, что капитаны и "сотрудники авиакомпании пытаются оправдать себя за счет простых людей", и в этом не правы.
"У меня просто шок. Я в неадеквате. Я попытаюсь долететь к людям, которые меня ждут", – добавила Вележева, уточнив, что первый раз попала в подобную ситуацию.
Также актриса намерена обратиться с письмом к президенту России, чтобы он рассмотрел ситуацию. "Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке", – заявила она.
Актриса Лидия Вележева рассказала свою версию скандала в Шереметьево
В "Аэрофлоте" заявили, что намерены добиться максимально жесткого наказания для пассажирки с взысканием причиненного вреда авиакомпании. Дебоширку также включат в черный список в случае привлечения к административной ответственности.
53-летняя советская и российская актриса сыграла в сериалах "Воровка", "Идиот", "Убойная сила-6" и других.
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