В Госдуме оценили предложение вносить дебоширов в поездах в черный список

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев прокомментировал Москве 24 инициативу создать черный список пассажиров, устраивавших пьяные дебоши в поездах. По его мнению, в этой идее нет ничего нового, поскольку такой законопроект рассматривается уже давно.
"Мы такой законопроект уже готовим. Такой законопроект есть по железным дорогам, мы над этим работаем, сейчас проводим аналитику и все остальные вопросы. Для нас в этом ничего нового нет", – ответил депутат.
В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов заявил, что в инициативе неясно, о каких именно поездах идет речь.
"В электричках билет дается неименной, и каким образом это будет выявляться (дебошир или нет. – Прим. ред.) – непонятно", – говорит депутат.
Ефимов также отметил, что в этом вопросе нужно определить, по каким критериям поведения человека будет понятно, что его следует занести в черный список.
Ранее сообщили, что в России могут создать черный список пассажиров, устраивавших пьяные дебоши в поездах. Письмо с соответствующей просьбой на имя Дмитрия Медведева написал руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
Он предлагает запрещать тем, кто находится в списке, пользоваться общественным железнодорожным транспортом в течение года.
"На сегодняшний день у общества сформирован ясный запрос на ужесточение ответственности для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Считаю необходимым ужесточение мер, направленных на снижение числа пьяных лиц, передвигающихся железнодорожным транспортом", – говорится в обращении.
Также предлагается в несколько раз увеличить размер штрафа за курение и распитие спиртных напитков. К примеру, за нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах "Трезвая Россия" хочет наказывать штрафом не в 500–1500 рублей, а 5–8 тысяч рублей, за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, а также за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения предлагается штрафовать на 5–30 тысяч. Помимо этого, в Кодексе РФ об административных правонарушениях хулиганство в транспорте хотят выделить отдельной статьей.
Подобная система уже существует в воздушном транспорте. В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить пассажира в черный список после дебоша пассажира на борту и отказывать ему в повторной перевозке. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.
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