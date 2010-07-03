Авиадебоширам хотят увеличить срок в черном списке

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Авиакомпания "Аэрофлот" предложила предоставить экипажу право использовать средства сдерживания к авиадебоширам, а также увеличить срок их нахождения в черном списке с одного года до минимум трех лет, сообщает Агентство "Москва".

Как отметил заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров, безопасность пассажиров требует жестких и решительных мер к нарушителям порядка.

По его словам, авиакомпания фиксирует все случаи хулиганства на борту и передает собранные материалы в правоохранительные органы. Однако, считает он, рано останавливаться на достигнутом.

Заместитель генерального директора – летного директора "Аэрофлота" Игорь Чалик, в свою очередь, отметил, что современное авиационное законодательство должно содержать инструменты и механизмы, которые обеспечат надежный уровень защищенности экипажа воздушного судна.

Руководитель московского отдела на воздушном и водном транспорте СК России Дмитрий Коровин считает, что хулиганские действия на борту могут негативно влиять на безопасность движения и эксплуатацию самолетов и приводить к тяжким последствиям в виде крушения и массовой гибели пассажиров.

В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.

Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".