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30 октября, 17:20

Общество

В Петербурге годовалая девочка проглотила средство от слизней

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) оказывают помощь годовалой девочке, которая проглотила гранулы средства для борьбы со слизнями. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В клинику ребенка привезли родители. За пострадавшей наблюдают специалисты отделения анестезиологии-реанимации, ее состояние оценивается как стабильное. Точное количество проглоченных гранул неизвестно.

В их составе было органическое соединение метальдегид. Оно способно поражать нервную систему и может стать причиной неврологических нарушений.

Среди симптомов отравления – тошнота, рвота, боль в животе, слюноотделение, головная боль, сонливость, дрожь, прилив крови к лицу и лихорадка. Иногда возможны судороги и потеря сознания. Кроме того, в ряде случаев метальдегид приводит к перегреву организма, а также становится причиной отсроченных поражений почек и печени.

Заведующая детским приемным отделением СПбГПМУ Ксана Штернлихт подчеркнула, что при подозрении на отравление неизвестным веществом нужно как можно скорее обратиться за помощью. Лечить такое состояние самостоятельно нельзя.

Ранее в Москве медики помогли 2-летней девочке, проглотившей порядка 250 магнитных шариков. В больницу она поступила с сильным кашлем.

Сначала хирурги сделали рентген, а затем внимательно осмотрели кишечник, введя камеру через проколы. После этого они аккуратно извлекли предметы, используя специальные эндоскопические инструменты.

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