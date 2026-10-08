Московские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитов

Фото: MAX/"Московская медицина"

Московские врачи спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила более 250 магнитных шариков, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Родители привезли ребенка в клинику с сильным кашлем. Причину недомогания выявил рентген: в организме девочки находились сотни магнитных шариков.

Опасность таких магнитов в том, что из желудка они способны переместиться в кишечник и притянуться друг к другу сквозь его стенки. Это может привести к появлению отверстий – свищей. При повреждении стенки насквозь содержимое кишечника попадает в брюшную полость и вызывает тяжелое воспаление.

Медлить было нельзя. Сначала хирурги через небольшие проколы ввели камеру и осмотрели кишечник. Убедившись, что повреждений нет, они через пищевод достали из желудка все шарики – в этом помогли эндоскопические инструменты, называемые "ловушками" и "корзинками".

Операция завершилась успешно. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, в ближайшее время ее выпишут домой.

Ранее медики в подмосковном Раменском извлекли металлический шар диаметром 1,5 сантиметра из пищевода девочки. Инородный предмет ребенок проглотил во время игры. Шар достали с помощью эндоскопа и гастроскопа, а через несколько часов ребенка выписали домой.

