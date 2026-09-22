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22 сентября, 11:18

Общество

В Улан-Удэ врачи спасли новорожденную с редкой опухолью

Фото: МАХ/"ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ"

Врачи в Улан-Удэ успешно прооперировали новорожденную девочку с крестцово-копчиковой тератомой – редким новообразованием в области малого таза. Об этом сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы Бурятии.

Операцию провели 28 августа. Ребенка экстренно перевели из перинатального центра. Медики действовали поэтапно: сначала через точечные проколы освободили опухоль от окружающих органов, а затем извлекли ее из полости таза.

По данным больницы, такая патология встречается крайне редко – один случай на 35–40 тысяч новорожденных. В настоящее время девочка находится дома.

Ранее в Челябинске хирурги провели редкую операцию, удалив годовалому ребенку отросток копчика длиной около двух сантиметров. Рудимент возвышался над кожей в межъягодичной области. Врач Сергей Богданов, проводивший вмешательство, признался, что за 14 лет работы впервые столкнулся с такой патологией.

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