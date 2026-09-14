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14 сентября, 10:41

Общество

В Челябинске врачи удалили рудиментарный "хвостик" годовалому ребенку

Фото: vk.ru/zdrav174

Хирурги челябинской областной детской клинической больницы провели редкую операцию, удалив годовалому ребенку отросток копчика длиной около двух сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, когда родители впервые обратились к врачам, у малыша также диагностировали врожденный порок сердца. Сначала медики решили эту проблему, а операцию по удалению аномалии провели в плановом порядке, когда ребенку исполнился год.

Рудимент возвышался над кожей в межъягодичной области. Гистологическое исследование подтвердило, что это действительно рудимент копчика, состоящий из кожи, подкожно-жировой клетчатки и копчиковой кости, без крупных сосудов и нервов. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

Хирург Сергей Богданов, проводивший операцию, признался, что за 14 лет практики столкнулся с такой патологией впервые.

"Я, конечно, в теории знал о существовании таких "хвостиков" – такие случаи описаны в медицинской литературе, но на практике столкнулся впервые", – сказал Богданов.

Он добавил, что подобная патология достаточно редко встречается.

Ранее в Приморье двухлетний мальчик проглотил электронную плату и попал в больницу. В медучреждении врачи извлекли инородное тело эндоскопическими щипцами, процедура прошла успешно. После этого ребенка повторно осмотрели и, убедившись, что слизистые не повреждены, отпустили домой вместе с родителями.

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