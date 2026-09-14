"Автостат" зафиксировал падение продаж автомобилей в России на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России зафиксировали снижение продаж автомобилей. За 37-ю неделю было продано приблизительно 25,4 тысячи машин, что примерно на 15% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова.

По его словам, в коммерческом сегменте без особых изменений: продажи по-прежнему ниже по сравнению с прошлым годом. Продажи легких коммерческих автомобилей весом до 3,5 тонны за неделю опустились почти на 10% – до 1,3 тысячи единиц. В сравнении с прошлым годом снижение составило около 17%.

Ситуация с продажами грузовых автомобилей, вес которых превышает 3,5 тонны, схожа: минус 10% за неделю – около 900 единиц – и минус 7% по сравнению с прошлым годом.

Целиков отметил, что рост продаж в автомобильном секторе в сравнении с прошлогодними показателями оказался символическим – около 1%. Недельные продажи вернулись к обычному для текущего года уровню – приблизительно 25 тысяч автомобилей.

При этом единственный всплеск зафиксирован в сегменте автобусов. Регистрации увеличились на 29% – до 220 единиц. Несмотря на эти показатели, по сравнению с показателями прошлого года здесь также сохраняется снижение продаж приблизительно на 9%.

Ранее стало известно о росте в России продаж мотоциклов с пробегом в мае на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 60% всех проданных в конце весны мотоциклов с пробегом пришлось на пять марок: Honda (4,4 тысячи единиц), Yamaha (3,4 тысячи), Kawasaki (2 тысячи), BMW (1,9 тысячи) и Suzuki (1,9 тысячи). Всего было реализовано 23 тысячи единиц.